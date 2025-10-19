Spider-Man | Brand New Day foto dal set rivelano il primo sguardo a Sadie Sink nell’MCU

Spider-Man: Brand New Day riporterà finalmente Tom Holland nell’universo cinematografico Marvel. Sebbene ci siano solo pochi film MCU in uscita nel 2026, uno dei più attesi del prossimo anno è il quarto film da solista dell’attore, dopo essere stato assente dal franchise dal 2021. Con le riprese principali ancora in corso, @UnBoxPHD ha dato una prima occhiata a Sadie Sink, mentre è sul set insieme al regista di Spider-Man: Brand New Day, Destin Daniel Cretton. L’immagine mostra la star di Stranger Things avvolta in una felpa beige con cappuccio mentre chiacchiera con il regista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

