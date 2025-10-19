Spezia esonerato D’Angelo Arriva Pagliuca
Spezia, 19 ottobre 2025 – Lo Spezia ha deciso di separarsi da Luca D'Angelo, il tecnico che in due stagioni ha salvato gli aquilotti dalla retrocessione e poi lo ha portato a un passo dalla serie A. Dopo un inizio di campionato catastrofico - 3 punti in otto giornate e nessuna vittoria - Il summit decisivo è avvenuto quest'oggi in sede alla presenza della dirigenza statunitense, il proprietario Thom Roberts e il presidente Charlie Stillitano, e di quella italiana, l'ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano. Lunedì mattina l'esonero sarà ufficializzato, così come il nome del suo sostituto. Si tratta di Guido Pagliuca, esonerato a sua volta meno di una settimana fa dall'Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Lo @SpeziaCalcio ha deciso di cambiare allenatore: Luca D’Angelo sarà esonerato, al suo posto il club ha una trattativa avviata con @EmpoliFC per Guido #Pagliuca. Il mister era stato allontanato solamente qualche giorno fa (cambiato con Dionisi) e con - X Vai su X
Avellino, lezione per il futuro. Sabato c'è lo Spezia: D'Angelo verso l'esonero #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Spezia, esonerato D'Angelo, arriva Guido Pagliuca - Lo Spezia ha deciso di separarsi da Luca D'Angelo, il tecnico che in due stagioni ha salvato gli aquilotti dalla retrocessione e poi lo ha portato a un passo dalla serie A. Scrive msn.com