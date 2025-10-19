Spezia, 19 ottobre 2025 – Lo Spezia ha deciso di separarsi da Luca D'Angelo, il tecnico che in due stagioni ha salvato gli aquilotti dalla retrocessione e poi lo ha portato a un passo dalla serie A. Dopo un inizio di campionato catastrofico - 3 punti in otto giornate e nessuna vittoria - Il summit decisivo è avvenuto quest'oggi in sede alla presenza della dirigenza statunitense, il proprietario Thom Roberts e il presidente Charlie Stillitano, e di quella italiana, l'ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano. Lunedì mattina l'esonero sarà ufficializzato, così come il nome del suo sostituto. Si tratta di Guido Pagliuca, esonerato a sua volta meno di una settimana fa dall'Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, esonerato D’Angelo. Arriva Pagliuca