Spettacolare Ronaldo! Sbaglia il rigore un minuto dopo si fa perdonare con un golazo

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sfida di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Fateh, Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto per battere un rigore assegnato per un tocco di mano in area. Il rigore viene parato ma. il fuoriclasse portoghese se ne inventa una delle sue all'azione successiva. La tripletta di Joao Felix e il gol di Coman completano l'opera per il 5-1 finale per l'Al Nassr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

