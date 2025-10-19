Spesso mi ritrovo a piangere da solo pensando a mia madre La sofferenza si sta trasformando in ricordo | Paolo Ciavarro e l’amore per Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro è tornato ospite a “Verissimo”, oggi 19 ottobre, per parlare della madre Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo scorso. “È un anno abbastanza difficile. Cerco di concentrarmi sul lavoro e la mia famiglia mi ha aiutato”, ha detto. “Settimana prossima è il nostro compleanno (Paolo lo festeggia il 22 ottobre, mentre la madre il 21 ottobre, ndr) e per tutta la vita l’abbiamo festeggiato assieme. – ha continuato – Sarà un compleanno anche bello perché ogni volta che penso a lei è una cosa bella”. Il percorso per l’elaborazione del lutto continua: “Adesso la sofferenza si sta trasformando in ricordo, all’inizio era doloroso e difficile pensare a lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

