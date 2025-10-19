Speed skating Lollobrigida e Giovannini vincono le mass start dell’International Invitation Race ad Inzell
Sul ghiaccio di Inzell, in Germania, si chiude l’International Invitation Race 2025 di speed skating, che anche nella terza giornata riserva grandi soddisfazioni all’Italia, vittoriosa in entrambe le mass start ed a podio in entrambe le gare dei 1500 metri. Nella mass start femminile arriva la doppietta azzurra, con la vittoria di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), che batte la connazionale Laura Peveri (Fiamme Oro), mentre completa il podio la francese Julia Nizan, terza. Nella mass start maschile ancora due italiani sul podio, ma niente doppietta: vittoria di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e terzo posto per Riccardo Lorello (Esercito), ma tra i due si frappone il francese Timothy Lobineaud. 🔗 Leggi su Oasport.it
