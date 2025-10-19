Speed skating Italia sugli scudi anche nel day-2 a Inzell Vincono Ghiotto Lollobrigida e Di Stefano
Va in archivio con un bilancio soddisfacente anche la seconda giornata dell’ International Invitation Race 2025, competizione di speed skating in corso di svolgimento questo weekend sul ghiaccio di Inzell in contemporanea con i campionati nazionali tedeschi ma riservata ai pattinatori del resto del mondo. L’Italia ha scelto proprio questa kermesse per effettuare il primo vero test agonistico della stagione in attesa di cominciare a fare veramente sul serio con le tappe di Coppa del Mondo qualificanti per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nel day-2 sono arrivati ottimi riscontri per i colori azzurri, con un bottino di tre vittorie su quattro gare disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Pietro SIGHEL, a distanza di 27 anni abbondanti dall’ultimo successo di papà Roberto nella Coppa del Mondo di speed-skating, ha conquistato la prima vittoria individuale della carriera nel World Tour di short-track. In sostanza, la dinastia trentina è entrata an - facebook.com Vai su Facebook
A Fiera Milano presentato il MIBA – Milan International Building Alliance 2025. Visita al Milano Speed Skating Stadium - X Vai su X
Speed skating, Italia sugli scudi anche nel day-2 a Inzell. Vincono Ghiotto, Lollobrigida e Di Stefano - Va in archivio con un bilancio soddisfacente anche la seconda giornata dell'International Invitation Race 2025, competizione di speed skating in corso di ... Come scrive oasport.it
Speed skating, l'Italia vince l'oro ai Mondiali di Calgary nell'inseguimento a squadre - A Calgary, in Canada, l'inseguimento a squadre maschile trionfa ai Campionati mondiali su singole distanze. Segnala ilmessaggero.it
Mondiali speed skating, oro Italia nel team-pursuit - Prestazione super degli azzurri guidati da direttore tecnico Maurizio Marchetto, che nella seconda giornata ... Scrive sport.sky.it