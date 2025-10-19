Speed skating Davide Ghiotto inizia con un super tempo nei 5000 Brillano Pergher e Rosanelli
Ad Inzell, in Germania, nella prima giornata dell’ International Invitation Race 2025 di speed skating, arrivano subito ottimi riscontri per la Nazionale italiana, che porta a casa tre vittorie e setti podi complessivi, con due secondi ed altrettanti terzi posti. Nei 5000 metri maschili Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) vince e ritocca il record della pista, che già gli apparteneva, abbassandolo a 6’04”52, nella gara che ha visto Michele Malfatti (Fiamme Gialle) salire sul gradino più basso del podio con il tempo di 6’17”03. Doppietta italiana nei 500 metri maschili, nei quali si registra il successo di Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle), che svetta con il crono di 35”23, battendo il connazionale David Bosa (Fiamme Oro), il quale deve accontentarsi della piazza d’onore in 35”88. 🔗 Leggi su Oasport.it
