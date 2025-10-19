Speciale pranzo d' autunno dell' Auser a Marano

L'Auser di Muzzana e Marano Lagunare ha organizzato per domenica 26 ottobre, l' ormai tradizionale pranzo d' autunno dei soci, dei loro parenti, amici e simpatizzanti, che avrà luogo a Marano Lagunare nella Sala Parrocchiale, con inizio alle 12.30. Il menu a basa di pesce prevede l' Abbraccio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

