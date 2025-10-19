’Spazio salute’ Sport come medicina per obesità e diabete dedicata ai giovani
Migliorare lo stile di vita, prevenire malattie croniche, migliorare l’autostima e il benessere generale: è l’obiettivo primario della Rete del movimento Muoviamoci insieme, progetto inserito nel programma Asl e illustrato nell’ambito di "Spazio Salute", recepito quale Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Asl, e predisposto nell’ambito del Sin. L’iniziativa è stata presentata al Noa alla presenza di Paola Vivani, direttore epidemiologia Asl Nord Ovest, dei Comuni di Massa, con l’assessore Roberto Acerbo, e Montignoso con l’assessora Giorgia Podestà, rappresentanti di associazioni sportive del territorio e il comitato provinciale Aics, con il quale l’Asl ha stretto una convenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
