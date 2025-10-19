Spazio | razzo cinese lancia in orbita satellite di telerilevamento del Pakistan

La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore Lijian-1 Y8 con a bordo tre satelliti. Il razzo e’ decollato alle 11:33 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione aerospaziale commerciale situata nel nord-ovest della Cina, inviando con successo i satelliti nell’orbita pianificata. I tre satelliti sono il satellite di telerilevamento del Pakistan (P-2) e i satelliti AIRSAT 03 e 04. La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore Lijian-1 Y8 con a bordo tre satelliti. Il razzo e’ decollato alle 11:33 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione aerospaziale commerciale situata nel nord-ovest della Cina, inviando con successo i satelliti nell’orbita pianificata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

