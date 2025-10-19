Spazio | razzo cinese lancia in orbita satellite di telerilevamento del Pakistan
La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore Lijian-1 Y8 con a bordo tre satelliti. Il razzo e’ decollato alle 11:33 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione aerospaziale commerciale situata nel nord-ovest della Cina, inviando con successo i satelliti nell’orbita pianificata. I tre satelliti sono il satellite di telerilevamento del Pakistan (P-2) e i satelliti AIRSAT 03 e 04. La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore Lijian-1 Y8 con a bordo tre satelliti. Il razzo e’ decollato alle 11:33 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione aerospaziale commerciale situata nel nord-ovest della Cina, inviando con successo i satelliti nell’orbita pianificata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco la storia della gatta Félicette inviata nello spazio a bordo del razzo-sonda Véronique AGI 47 il 18 ottobre 1963 dall’Algeria: Vai su Facebook
#Spazio Si è concluso con successo l'11° test di #Starship, il sistema razzo-navetta di Space X per le esplorazioni di Luna e Marte. Decollato dalla base in Texas, ha poi compiuto la discesa sull'Oceano Indiano. https://x.com/SpaceX/status/19778782904896 - X Vai su X
Cina: razzo vettore Gravity-1 lanciato dal mare - 1 nello spazio dalle acque al largo della costa di Haiyang, nella provincia cinese orientale dello ... Lo riporta romadailynews.it