Ormai il sintetico dello stadio Zucchini non ha segreti per la Spal, che oggi alle 15,30 torna a Budrio per la terza volta nel giro di una manciata di settimane chiedendo strada all’Osteria Grande. È un confronto che sulla carta fa sorridere: la piccola frazione di Castel San Pietro affronta la gloriosa società biancazzurra, trascinata come al solito da centinaia di tifosi. La triste realtà però impone di non sottovalutare nessun avversario, nemmeno un’Osteria Grande, che dopo una partenza incoraggiante (cinque pareggi consecutivi e la qualificazione in Coppa Italia) ha rimediato due ko che hanno indotto mister Geraci a fare un passo indietro e il club biancoblù ad affidarsi a un allenatore di spessore come Malaguti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, ennesima trasferta a Budrio. Con l’Osteria Grande tocca a Moretti