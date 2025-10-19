Spal ennesima trasferta a Budrio Con l’Osteria Grande tocca a Moretti
Ormai il sintetico dello stadio Zucchini non ha segreti per la Spal, che oggi alle 15,30 torna a Budrio per la terza volta nel giro di una manciata di settimane chiedendo strada all’Osteria Grande. È un confronto che sulla carta fa sorridere: la piccola frazione di Castel San Pietro affronta la gloriosa società biancazzurra, trascinata come al solito da centinaia di tifosi. La triste realtà però impone di non sottovalutare nessun avversario, nemmeno un’Osteria Grande, che dopo una partenza incoraggiante (cinque pareggi consecutivi e la qualificazione in Coppa Italia) ha rimediato due ko che hanno indotto mister Geraci a fare un passo indietro e il club biancoblù ad affidarsi a un allenatore di spessore come Malaguti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
LoSpallino.com. . Appuntamento stagionale n. 4 della sesta stagione della nostra diretta-del-mercoledì! Stasera parleremo di: Moretti in avanti / mercato concluso (per ora) / SPAL che comunque segna / calendario fitto ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare - facebook.com Vai su Facebook
Spal, ennesima trasferta a Budrio. Con l’Osteria Grande tocca a Moretti - Ormai il sintetico dello stadio Zucchini non ha segreti per la Spal, che oggi alle 15,30 torna a Budrio per la terza volta nel giro di una manciata di settimane chiedendo strada all’Osteria Grande. Lo riporta msn.com
Spal, un’altra umiliazione. Cade anche col Medicina - La nuova Spal non solo non vince, ma addirittura cade sul campo di un Medicina che ha subito i biancazzurri dal principio alla fine. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Spal, vittoria e primato. Iglio guida la rimonta - A segno Gaetani, Carbonaro e Mazza, ora è testa della classifica con il Fratta. Secondo ilrestodelcarlino.it