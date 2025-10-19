Spacciava antidepressivi incastrato pusher trentenne

Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia di Padova. Nei guai un uomo trovato in possesso di sostanze psicotrope. I carabinieri della stazione do Monselice hanno denunciato in stato di libertà un 30enne nordafricano, senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

