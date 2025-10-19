Spacciava antidepressivi incastrato pusher trentenne

Padovaoggi.it | 19 ott 2025

Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia di Padova. Nei guai un uomo trovato in possesso di sostanze psicotrope. I carabinieri della stazione do Monselice hanno denunciato in stato di libertà un 30enne nordafricano, senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

