Spacciatore nasconde la droga nel telaio della porta blindata

Romatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazze di spaccio, attive h24, dove la droga viene “camuffata” nei modi più creativi: infilata sotto le siepi, nascosta tra le transenne stradali, dentro borselli, tasche dei pantaloni o persino nel telaio delle porte blindate delle abitazioni. In uno dei casi, gli agenti hanno documentato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

