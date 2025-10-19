Spacciatore nasconde la droga nel telaio della porta blindata
Piazze di spaccio, attive h24, dove la droga viene “camuffata” nei modi più creativi: infilata sotto le siepi, nascosta tra le transenne stradali, dentro borselli, tasche dei pantaloni o persino nel telaio delle porte blindate delle abitazioni. In uno dei casi, gli agenti hanno documentato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
