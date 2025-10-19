Soulé dopo Roma Inter rivela | Pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco… Vi svelo cosa cambia nel giocare con Dybala
Soulé, fantasista della Roma, ha parlato così dopo la sconfitta all’Olimpico contro l’Inter. Queste le dichiarazioni. Nel post partita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Bonny, il fantasista Matias Soulé ha parlato così in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riprese da TMW. QUI: RISULTATI SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ANALISI – « Non siamo partiti bene, pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco. Poi nella ripresa siamo stati più attenti: loro sono forti e conoscevamo l’importanza di questa partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
