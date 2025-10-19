Soulé dopo Roma Inter rivela | Pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco… Vi svelo cosa cambia nel giocare con Dybala

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soulé, fantasista della Roma, ha parlato così dopo la sconfitta all’Olimpico contro l’Inter. Queste le dichiarazioni. Nel post partita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Bonny, il fantasista Matias Soulé ha parlato così in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riprese da TMW. QUI:  RISULTATI SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI:  CLASSIFICA SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ANALISI – « Non siamo partiti bene, pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco. Poi nella ripresa siamo stati più attenti: loro sono forti e conoscevamo l’importanza di questa partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

soul233 dopo roma inter rivela pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco8230 vi svelo cosa cambia nel giocare con dybala

© Juventusnews24.com - Soulé dopo Roma Inter rivela: «Pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco… Vi svelo cosa cambia nel giocare con Dybala»

Altri contenuti sullo stesso argomento

soul233 dopo roma interRoma, Soulé in conferenza: "Inter tra le più forti del campionato. Oggi pochi spazi, avevo sempre Bastoni addosso" - "Nel primo tempo non siamo partiti bene, loro hanno fatto gol subito. Riporta msn.com

soul233 dopo roma interRoma-Inter, i numeri: nerazzurri super all’Olimpico, ma occhio a Soulé - Alcuni numeri in vista della sfida di campionato di questa sera, valida per la settima giornata della Serie A 25/26 ... Segnala msn.com

soul233 dopo roma interInter, striscia aperta all'Olimpico e caccia al 300° gol alla Roma: una rete varrebbe un primato assoluto in Serie A - Finora l'Inter ha messo a segno 299 reti nelle sfide di Serie A contro la Roma: in caso di gol nella partita di sabato sera, quella nerazzurra diventerebbe la prima squadra a raggiungere quota ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Soul233 Dopo Roma Inter