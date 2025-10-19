Soulé a Dazn | Contro l’Inter dovevamo fare di più ma queste partite ci dicono due cose importanti

Inter News 24 Soulé a Dazn ha commentato la sconfitta della Roma contro l’Inter. Le parole dell’attaccante giallorosso al temine del match. Al termine della sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter vinta 0-1 dai nerazzurri con gol di Bonny, l’attaccante argentino Matias Soulé ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando la sconfitta dei giallorossi e sottolineando come queste gare servano alla squadra per capire il proprio livello di maturità. SULLA PARTITA – «Nel secondo tempo dovevamo spingere di più rispetto al primo, in cui non avevamo fatto bene. Dovevamo fare bene come nel secondo tempo per giocarcela di più contro quella che, con il Napoli, è la squadra più forte del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

