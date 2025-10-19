Sosta Responsabilmente | controlli sulla sosta intensificati nel quartiere San Zeno

Veronasera.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 per informare i cittadini sulle aree cittadine soggette a maggiori controlli da parte degli accertatori della sosta. Questa settimana, l’attenzione sarà rivolta in particolare al comparto San Zeno, con verifiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

