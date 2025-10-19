Sorrento punta sull’oro verde | presentato il terzo Quaderno Ews Olio delle Sirene

Il percorso di promozione e valorizzazione delle tante eccellenze del Mezzogiorno prosegue con le attività di European Workshop Sorrento, che ha presentato il III Quaderno Ews a Villa Fiorentino, puntando sui temi dell’olivocultura, del benessere e di economia e tradizione. La presentazione del Quaderno Ews “Olio delle Sirene – Sorrento 2025”, a Villa Fiorentino, ha consentito di affrontare le nuove prospettive per rendere l’area sempre più attrattiva. Curato dal giornalista Angelo Cirasa insieme al segretario e al presidente Ews Nino Apreda e Roberto Cogliandro, il Quaderno Ews “Olio delle Sirene” raccoglie esperienze, analisi e testimonianze di protagonisti del mondo dell’olio, dell’economia e della cultura mediterranea, con l’obiettivo di unire territorio, qualità, salute e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it