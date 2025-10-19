Sorrento punta sull’oro verde | presentato il terzo Quaderno Ews Olio delle Sirene
Il percorso di promozione e valorizzazione delle tante eccellenze del Mezzogiorno prosegue con le attività di European Workshop Sorrento, che ha presentato il III Quaderno Ews a Villa Fiorentino, puntando sui temi dell’olivocultura, del benessere e di economia e tradizione. La presentazione del Quaderno Ews “Olio delle Sirene – Sorrento 2025”, a Villa Fiorentino, ha consentito di affrontare le nuove prospettive per rendere l’area sempre più attrattiva. Curato dal giornalista Angelo Cirasa insieme al segretario e al presidente Ews Nino Apreda e Roberto Cogliandro, il Quaderno Ews “Olio delle Sirene” raccoglie esperienze, analisi e testimonianze di protagonisti del mondo dell’olio, dell’economia e della cultura mediterranea, con l’obiettivo di unire territorio, qualità, salute e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SORRENTO INEDITO A SIRACUSA Sorrento rivoluzionato a Siracusa. Mister Mirko Conte sceglie il 3-5-2, puntando su compattezza e solidità in un momento chiave della stagione. Tra i pa - facebook.com Vai su Facebook
Peppe Zullo, Premio Internazionale Verde Ambiente a Sorrento - contadino di Orsara di Puglia premiato assieme a Padre Alex Zanotelli e Fridays For Future a Sorrento col Premio Internazionale Verde Ambiente. Lo riporta affaritaliani.it
Sorrento, voragine in via Nastro Verde: caos traffico, strada a rischio - Da mesi un tratto della Via Nastro Verde – la strada che collega Sorrento a Sant’Agata sui due Golfi e costituisce la variante della Statale 145 – è diventato un incubo per automobilisti, motociclisti ... ilmattino.it scrive
Sorrento, a Villa Fiorentino la consegna dei riconoscimenti del Premio Verde ambiente - Domani mattina, alle ore 10, presso la Villa Fiorentino di Sorrento, la storica sede della Fondazione Sorrento del corso Italia, si svolgerà la IX edizione del Premio Internazionale di ... Scrive ilmattino.it