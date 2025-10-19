Sorpreso con richiami acustici illegali | denunciato un cacciatore

Salernotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell’alba di ieri, le guardie zoofile venatorie dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) hanno individuato un cacciatore mentre utilizzava mezzi vietati dalla legge per l’attività venatoria nella zona di Capaccio Paestum. Il sopralluogo L’uomo è stato sorpreso mentre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

