Sorpreso con richiami acustici illegali | denunciato un cacciatore
Alle prime luci dell’alba di ieri, le guardie zoofile venatorie dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) hanno individuato un cacciatore mentre utilizzava mezzi vietati dalla legge per l’attività venatoria nella zona di Capaccio Paestum. Il sopralluogo L’uomo è stato sorpreso mentre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
