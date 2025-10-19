Sorpresi con attrezzi da scasso e documenti falsi in una zona residenziale di Parma | 20enne arrestato un 18enne denunciato

Sorpresi con attrezzi da scasso in un'area residenziale di Parma, con uno dei due che poi esibisce documenti falsi. Arrestato un 20enne straniero, espulso nel 2024 e rientrato irregolarmente in Italia, mentre è stato denunciato un 18enne per possesso di oggetti atti ad offendere.I carabinieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

