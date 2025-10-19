Sorpresi con attrezzi da scasso e documenti falsi in una zona residenziale di Parma | 20enne arrestato un 18enne denunciato

Parmatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpresi con attrezzi da scasso in un'area residenziale di Parma, con uno dei due che poi esibisce documenti falsi. Arrestato un 20enne straniero, espulso nel 2024 e rientrato irregolarmente in Italia, mentre è stato denunciato un 18enne per possesso di oggetti atti ad offendere.I carabinieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

