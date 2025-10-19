Sorprende il ladro nel locale accoltellato addetto alla sicurezza

Romatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accoltellato al collo e alla mandibola dal ladro che aveva sorpreso a rubare nel locale. In ospedale è finito un addetto alla sicurezza di ArroWsticino, locale di Trastevere specializzato in cucina abruzzese. Nonostante le coltellate il 52enne italiano è riuscito a trattenere l'aggressore per poi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

