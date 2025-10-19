Soriano nel Cimino il primo comune della Tuscia dove si può essere sepolti con il proprio animale

Un gesto di sensibilità verso chi considera il proprio animale parte della famiglia. A Soriano nel Cimino via libera alla tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione insieme ai proprietari. Il Comune è tra i primi in Italia ad approvare una variante al regolamento cimiteriale, che unisce. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altre letture consigliate

Archeologia preventiva e governo del territorio: a Soriano nel Cimino un convegno di frontiera. - facebook.com Vai su Facebook

Uno splendido barbagianni fa l'occhiolino durante la rievocazione storica a Soriano nel Cimino in occasione dei week end dedicati alla Sagra delle castagne. #Cultura #storia #folklore #arte - X Vai su X

Alla scoperta di Soriano nel Cimino, viaggio tra vicoli medievali e bellezze nascoste - Soriano nel Cimino è un borgo della Tuscia sospeso tra storia e natura, in grado di conquistare con vicoli medievali, castelli, feste popolari e atmosfere autentiche ... Da siviaggia.it

Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino: verso l'ultimo weekend con Il Convivium Secretum - Inoltre, incontri con le scuole, spettacoli e rievocazioni Dopo il grande successo di pubblico del secondo weekend, con la ... Si legge su msn.com

Sagra della castagne di Soriano nel Cimino e la sfida tra le contrade per il Palio - A Soriano nel Cimino il primo weekend della Sagra delle Castagne 2025, caratterizzato da uno dei momenti salienti della manifestazione: il Palio delle Contrade. Scrive ilmessaggero.it