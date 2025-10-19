Sono tutti morti Incidente spaventoso in Italia una strage | erano giovanissimi

– Una tragedia stradale ha sconvolto la notte di Asiago. Intorno alle 3.30, una vettura con a bordo cinque ragazzi ha impattato violentemente contro la fontana situata al centro della rotatoria di via Verdi. L’urto, avvenuto a velocità elevata, ha causato la morte immediata di tre occupanti, lasciando gli altri due gravemente feriti. L’episodio, avvenuto in pochi istanti, ha trasformato una normale serata in una notte di lutto e sgomento per l’intera comunità. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sono tutti morti”. Incidente spaventoso in Italia, una strage: erano giovanissimi

