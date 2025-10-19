Sono scioccata da mia madre Ha un album segreto di foto con i peggiori momenti della mia vita dall’anoressia a quando ero ubriaca | lo sfogo di una figlia

Una ragazza di 22 anni ha raccontato su Reddit di aver trovato, durante una visita a casa dei genitori, un album fotografico creato dalla madre che raccoglieva momenti privati e dolorosi della sua vita. L’episodio, avvenuto mentre cercava della carta da regalo, ha aperto un confronto diretto tra madre e figlia e ha suscitato ampia discussione online. “ Stavo cercando della carta da regalo nel suo armadio dei lavoretti e ho trovato un album intitolato ‘Il nostro viaggio’ ”, ha scritto la giovane. “Pensavo fosse una raccolta di ricordi d’infanzia, ma dentro ho trovato screenshot dei miei post sulla depressione, una foto di me che piangevo dopo una rottura e perfino un’immagine della notte in cui ero tornata a casa ubriaca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono scioccata da mia madre. Ha un album segreto di foto con i peggiori momenti della mia vita dall’anoressia a quando ero ubriaca”: lo sfogo di una figlia

Scopri altri approfondimenti

Il 9 ottobre ho pubblicato un post, ho iniziato a leggere questa trilogia! Oggi dopo 9 giorni in cui non riuscivo a staccarmi da questo libro, in cui ogni occasione era buona per leggere posso dire che sono assolutamente scioccata Penso che mi ci vorrà q - facebook.com Vai su Facebook

Scioccata dalle notizie provenienti dall’Italia. L’attentato a Sigfrido Ranucci è un attacco diretto alla libertà di espressione e di stampa. Tutta la mia solidarietà, anche a tutti i giornalisti. Le minacce e le intimidazioni sono un attacco diretto alla nostra democrazia - X Vai su X

Come aiutare mia madre stressata e con sintomi fisici? - Scopri come riconoscere segnali di depressione e problemi neurologici, e trovare strategie efficaci per supportare chi non vuole aiuto. Secondo medicitalia.it

Genitori Gianni Sperti, chi sono Pia e Gino/ “Mia madre è sempre stata critica con me” - Genitori Gianni Sperti, chi sono la madre Pia e il padre Gino: l'uomo è venuto a mancare nel 2020 ... Lo riporta ilsussidiario.net