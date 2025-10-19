Sono incinta di Simone sarà un padre presente ma non lo perdono per il tradimento | Sonia Barrile sulla gravidanza inattesa dopo Temptation Island

Ospite della puntata di “Verissimo” andata in onda il 18 ottobre, Sonia Barrile ha parlato della sua gravidanza e del rapporto con Simone Margagliotti, il suo ex compagno con cui ha condiviso l’esperienza a Temptation Island. I due sono usciti separati dal programma, ma proprio poche settimane dopo la fine Barrile ha scoperto della dolce attesa. Sonia e Simone ora vivono in due appartamenti diversi nello stesso condominio, una scelta motivata dal desiderio di restare uniti come genitori, ma senza riprendere la relazione sentimentale. “ È dura, è veramente dura”, ha detto Barrile, visibilmente commossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono incinta di Simone, sarà un padre presente ma non lo perdono per il tradimento”: Sonia Barrile sulla gravidanza inattesa dopo “Temptation Island”

Approfondisci con queste news

Da oltre 24 ore tredici persone, tra cui una donna incinta, sono isolate a causa di una frana che ha reso impercorribile l’unica strada che porta a Campi, piccola frazione del comune di Ottone - facebook.com Vai su Facebook

«Sono incinta» e Sarni la licenzia. La Cgil: storia simbolo dei precari - X Vai su X

Temptation Island, Sonia B: «Sono incinta. Mi sento ancora ferita, ma lo amo». Simone: «Sarà la mamma migliore del mondo perché ci sarò anche io» - La storia di Simone e Sonia B a Temptation Island si era concluso con un difficile addio dopo il bacio del fidanzato alla single Rebecca. Scrive corriereadriatico.it

“Sono incinta. Voglio dargli l’ultima opportunità di migliorare”: colpo di scena a Temptation Island, Sonia e Simone tornano insieme - Si rivedono, un mese dopo la fine del programma, Sonia B. Segnala ilfattoquotidiano.it

Le pagelle di “Temptation Island 2025 Un mese dopo”: Sonia B., incinta, è tornata con Simone il terrapiattista - Altro che viaggio nei sentimenti: Temptation Island 2025, che si è concluso ieri, è stato un giro sulle montagne russe senza cinture di sicurezza. Scrive iodonna.it