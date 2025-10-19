Sono in arrivo le comete Lemmon e Swan | come e quando vederle anche a occhio nudo

Il cielo di questo autunno sarà eccezionalmente generoso per gli appassionati di fenomeni spaziali. È infatti in arrivo un doppio spettacolo, con il passaggio di due comete, una abbastanza brillante da farsi vedere a occhio nudo. I loro nomi sono: C2025 A6 Lemmon, la vera primadonna, e C2025 R2. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sono in arrivo le comete Lemmon e Swan: come e quando vederle (anche a occhio nudo) - Dalle date da segnare sul calendario alle caratteristiche di questi due "giganti": ecco tutto que ... today.it scrive

In arrivo le comete Lemmon e Swan: tutto quello che c'è da sapere su questi due giganti del cielo - Ad illuminare le notti di quest'autunno ci pensano due comete: Lemmon e Swan. Secondo supereva.it

Le comete Swan e Lemmon fotografate dall’osservatorio astronomico del Righi - Visibili con un binocolo o un piccolo telescopio, arriveranno alla minima distanza dalla Terra fra il 20 e il 21 ottobre ... Riporta msn.com