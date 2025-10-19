Sono arrivata a 39 anni a soffrire di anoressia e attacchi di panico pensavo di morire ma ora ne sono uscita | Sonia Bruganelli a Verissimo

Sonia Bruganelli racconta per la prima volta in tv a “Verissimo” di aver sofferto di attacchi di panico e anoressia, legati a un percorso difficile di auto accettazione. La Bruganelli spiega di non essersi mai perdonata fino in fondo la scelta di aver abortito all’età di 24 anni. Interrompere la sua prima gravidanza è stato un trauma che si è portata dietro per tutta la vita. “ Io e Paolo stavamo insieme da un anno. È successa questa cosa e abbiamo scelto quella strada “, spiega Sonia Bruganelli, che nel suo libro autobiografico “Solo quello che rimane” scrive che in quell’occasione Paolo Bonolis le aveva spiegato di non essere ancora pronto a diventare di nuovo papà, dopo la separazione dalla prima moglie Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono arrivata a 39 anni a soffrire di anoressia e attacchi di panico, pensavo di morire, ma ora ne sono uscita”: Sonia Bruganelli a Verissimo

