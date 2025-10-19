Sonia Bruganelli ha tradito l’ex marito Paolo Bonolis con il chirurgo Roy De Vita?

Sonia Bruganelli ha ammesso di aver tradito Paolo Bonolis, ma non ha specificato con chi. Il gossip ha ipotizzato che potesse trattarsi di un chirurgo romano, menzionato anche da Selvaggia Lucarelli, anche se Bruganelli ha parlato del tradimento in modo generico. Successivamente, è stato il nome del chirurgo Roy De Vita ad essere associato al gossip, anche se non c'è stata nessuna conferma ufficiale da parte di Sonia Bruganelli che sia stato lui. La sua associazione con il gossip è legata a voci di una sua relazione con il chirurgo stesso. Ci ha pensato poi Selvaggia Lucarelli a infiammare nuovamente il mondo del gossip, facendo alcune rivelazioni 'bollenti' sulla coppia e svelando che Sonia avrebbe avuto una relazione con " un famoso chirurgo romano " per ben cinque anni.

