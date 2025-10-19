Sonia Bruganelli a Verissimo | Ho sacrificato il matrimonio perché era importante essere una mamma viva | Video Mediaset
Intensa e vera, senza peli sulla lingua o filtri. Sonia Bruganelli a Verissimo ha presentato il suo libro e si è messa a nudo. Dall’aborto alla separazione con Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli ha raccontato aspetti della sua vita che non ha mai mostrato e di cui non ha mai fatto parola. Dall’aborto, alla separazione con Paolo Bonolis. “ Ho sacrificato il matrimonio perché era importante essere una mamma viva “. Ecco le sue parole nel video Mediaset con l’intervista integrale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
