Sonia Barrile della gravidanza e del tradimento di Simone | la scoperta dopo Temptation Island

Sonia Barrile, ex volto amatissimo di Temptation Island, è tornata a parlare della sua storia con Simone Margagliotti e della nuova vita che la attende. Dopo l’esperienza nel reality estivo di Canale 5, che aveva sancito la fine della loro relazione, Sonia si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Verissimo, affrontando per la prima volta il tema del tradimento e della sua gravidanza. Temptation Island: Sonia Barrile e la fine della storia con Simone Margagliotti. Durante l’ultima edizione di Temptation Island, Sonia e Simone erano tra le coppie più seguite. I due avevano deciso di partecipare per mettere alla prova il loro amore, ma il percorso nel villaggio delle tentazioni si era concluso con la separazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Sonia Barrile della gravidanza e del tradimento di Simone: la scoperta dopo Temptation Island

