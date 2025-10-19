Forcola, 19 ottobre 2025 – Statale 38 paralizzata dopo un incidente verificatosi in località Selvetta, frazione di Forcola. Ieri sera, sabato 18 ottobre, poco dopo le 22.30 due auto si sono scontrate frontalmente. Il risultato? Ferite per due degli occupanti i veicoli e immediate ripercussioni sul traffico sulla statale che attraversa gran parte della Valtellina. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: una ragazza di 20 anni e una donna di 51. Entrambe sono state soccorse dagli equipaggi del 118 e trasportate all’ospedale di Sondrio: una in codice giallo e l’altra in verde. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e i mezzi dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, incidente alla Selvetta: caos sulla Statale 38