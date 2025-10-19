Sondaggi politici chi sale e chi scende questa settimana | giù M5s e Forza Italia
L'ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico mostra questa settimana ancora una crescita per Fratelli d'Italia, che sfiora il 30%. In Aumento anche il Pd. Calano invece M5s, Forza Italia e Avs. Invariata la Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sondaggi politici elettorali: i partiti tra candidati e risse interne dopo le elezioni in Toscana, l’ultima Supermedia. Dopo l'ultimo risultato annunciato e le manifestazioni pro Gaza, verso le regionali in Campania, Puglia e Toscana - X Vai su X
Sondaggi politici 2025/ Gaza e Regionali: Meloni al top, Pd cala sotto 22%. Centro si rialza ma è già diviso. Leggi l'articolo completo sul nostro sito https://www.ilsussidiario.net/news/sondaggi-politici-2025-gaza-e-regionali-meloni-al-top-pd-cala-sotto-22-cen Vai su Facebook
Sondaggi politici, chi sale e chi scende questa settimana: giù M5s e Forza Italia - L'ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico mostra questa settimana ancora una crescita per Fratelli d'Italia, che sfiora il 30% ... Lo riporta fanpage.it
Sondaggi politici 2025/ Supermedia: FdI verso il 31%, in crescita anche Pd e Avs, crollo per il M5S - Sondaggi politici 2025, Supermedia su intenzioni di voto: FdI vola verso il 31%, crescono anche Pd e Avs, mentre cala il M5S. Da ilsussidiario.net
Sondaggi politici: Meloni vola, Schlein riduce il distacco, Conte inciampa - I sondaggi elettorali mostrano come Fratelli d’Italia sia sempre fortissimo (30,5%). Riporta quifinanza.it