Sondaggi politici chi sale e chi scende questa settimana | giù M5s e Forza Italia

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico mostra questa settimana ancora una crescita per Fratelli d'Italia, che sfiora il 30%. In Aumento anche il Pd. Calano invece M5s, Forza Italia e Avs. Invariata la Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

