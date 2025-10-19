Sommer a Inter TV | Contento di come abbiamo difeso 3 punti importanti per il nostro cammino

Inter News 24 Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta ieri contro la Roma in campionato. Grande soddisfazione nelle parole di Yann Sommer al termine della vittoria dell’Inter contro la Roma. Il portiere svizzero, intervistato da InterTV, ha espresso tutta la felicità del gruppo per un successo che proietta la Beneamata in vetta alla classifica, agganciando proprio i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Sommer ha sottolineato l’importanza dei tre punti conquistati all’Olimpico, definendoli fondamentali per il cammino della squadra dopo un inizio con qualche difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer a Inter TV: «Contento di come abbiamo difeso, 3 punti importanti per il nostro cammino»

Inter oggi Sommer 8 Akanji 4 Acerbi 4 Bastoni 6 Dumffries 4 Barella 3 Calah 3 Miki 3 di Marco 6 Lautaro 3 Bonny 4

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro

