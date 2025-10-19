Sogni ad occhi aperti? Allora sei una persona dalla mente brillante
Quante volte ci siamo sentiti in colpa per aver lasciato vagare la mente durante una riunione o mentre eravamo immersi in un compito importante? Perdersi nei propri pensieri è un’esperienza universale che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non rappresenta affatto uno spreco di tempo. La scienza ha dimostrato che sognare ad occhi aperti, quando praticato in modo consapevole, può trasformarsi in uno strumento straordinario per il benessere mentale e lo sviluppo cognitivo. Negli ultimi anni, le ricerche scientifiche hanno confermato che il vagare mentale non è una semplice distrazione, ma un processo attivo che migliora funzioni cerebrali essenziali come la creatività, la memoria e la regolazione emotiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it
