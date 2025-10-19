Sondrio – Sofia Goggia approccia la stagione olimpica con la tranquillità di chi in estate ha potuto lavorare al meglio e senza dover «badare» a nessun infortunio ma anche con la determinazione della fuoriclasse. La Sofi sentita ieri al Media Day della FISI, tenutosi a Rho Fiera e iniziato con il ricordo di Matteo Franzoso (discesista scomparso in un incidente durante un allenamento in Cile nel settembre 2025) ma anche di Matilde Lorenzi (morta anche lei in allenamento quasi un anno fa), è apparsa serena e ben focalizzata sull’obiettivo: le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sa di avere gli occhi puntati addosso, ma è più matura, sa gestire la pressione, sa tenerla lontano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sofia Goggia: "Io la più attesa alle Olimpiadi 2026? Ora sì. Ma auguro a Brignone di farcela"