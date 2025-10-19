Sofia Corradi | addio all' ideatrice dello scambio interculturale ' Erasmus'

Lutto nel mondo accademico: è morta a Roma Sofia Corradi. La professoressa, 91 anni, era universalmente nota come la “mamma Erasmus” per aver ideato il rivoluzionario programma di scambio culturale. La sua visione ha permesso a milioni di studenti di formarsi all'estero, abbattendo barriere. Un'eredità basata sul diritto allo studio e sulla pace.L'eredità di Sofia Corradi: la "mamma Erasmus"Si è spenta a Roma, all'età di 91 anni, Sofia Corradi. La notizia del decesso è stata comunicata dalla famiglia. La professoressa Corradi era una figura eminente del mondo accademico italiano. Ha ricoperto il ruolo di professoressa ordinaria di scienze dell'educazione presso l'Università Roma Tre. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Sofia Corradi: addio all'ideatrice dello scambio interculturale 'Erasmus'

Approfondisci con queste news

Addio a Sofia Corradi, soprannominata ‘mamma Erasmus’. Aveva 91 anni Vai su Facebook

Sofia Corradi ci ha lasciati. Aveva sognato una gioventù europea che si incontrasse e si arricchisse delle proprie differenze. Milioni di studenti le devono un pezzo di vita e un orizzonte. Omaggio alla Mamma Erasmus, il cui sogno continua a costruire la nostra - X Vai su X

Addio a “mamma Erasmus”: è morta Sofia Corradi, ideatrice del programma di mobilità studentesca - È morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell’educazione all’Università Roma Tre. Scrive tecnicadellascuola.it

Sofia Corradi è morta, addio all'ideatrice del programma Erasmus: grazie a lei migliaia di studenti girano in Europa - É morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come "mamma Erasmus" in ... Come scrive msn.com

È morta ‘mamma Erasmus’, addio alla professoressa che ha fatto viaggiare per l’Europa migliaia di studenti - Laureata in Giurisprudenza con lode, ha svolto attività di ricerca sul diritto allo studio come diritto umano fondamentale ... Segnala quotidiano.net