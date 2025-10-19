Slot ammette di dover affrontare la sfida per sollevare il Liverpool dopo la paralizzante sconfitta del Man Utd

2025-10-19 22:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Arne Slot ammette che ora affronta una delle prove più dure come allenatore del Liverpool dopo che il Manchester United ha ottenuto la prima vittoria ad Anfield in più di nove anni, regalando ai campioni in difficoltà della Premier League la quarta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Il Liverpool, ancora una volta, ha pagato il prezzo di una rifinitura mediocre e di un altro errore costoso su calcio piazzato, mentre Ruben Amorim ha festeggiato vittorie consecutive in campionato per la prima volta da quando è arrivato alla guida dell’Old Trafford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com