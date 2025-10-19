Slalom Selva di Fasano | Adriano Ricci vince con la sua Formula Gloria B5 1400
FASANO - Si è concluso l'ultimo atto dei Trofei d'Italia Aci Sport 2025: in una giornata di emozioni, di colpi di scena e di verdetti su uno dei tracciati più iconici del Paese, l'11esimo slalom Selva di Fasano ha nel suo albo d'oro un nuovo vincitore, il frusinate Adriano Ricci, che con la sua. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Al via sui tornanti della Selva di Fasano la finale degli Slalom 2025 Scatta il weekend dell’undicesima edizione della corsa valida per l’assegnazione dei titoli dei trofei nazionali ACI SPORT con centodiciannove drivers e ben ventotto bicilindriche, in competizi - facebook.com Vai su Facebook
La Nebrosport verso la Selva di Fasano per la finale del Trofeo d'Italia Slalom - X Vai su X
Al via sui tornanti della Selva di Fasano la finale degli Slalom 2025 - È giunto il momento della finalissima della serie tricolore slalom “cadetta” , i Trofei d’Italia ACI Sport 2025, in programma domani 18 e domenica 19 ... Riporta osservatoriooggi.it
Tutto pronto per 11° slalom “Trofeo Selva di Fasano” - Per l’evento di chiusura della stagione ACI Sport che sabato 18 e domenica 19 ottobre sui celebri tornanti pugliesi della SP2, riunirà i finalisti ... Secondo osservatoriooggi.it
La scuderia Nebrosport si prepara all’11° Slalom Selva di Fasano - La scuderia Nebrosport, dopo l’ennesima prestazione di alto livello al 30° Autoslalom Città di Misilmeri, si prepara a un nuovo ... Secondo 98zero.com