Situazione complicata Giuseppe Conte brutte notizie anche fuori dalla politica

Periodo nero per Giuseppe Conte. Come riporta Luigi Frasca su Il Tempo oltre ai problemi interni ai 5 Stelle arrivano altri guai. Come molti sanno nelle ultime ore Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento. L’ex sindaca di Torino ha reso nota la sua decisione durante il Consiglio nazionale di ieri, sabato 18 ottobre, dichiarando: “È tempo di rimetterci tutti in discussione”. Alla base di questa scelta l’appiattimento, a suo dire, dei Cinque Stelle sulle posizioni del PD. Giuseppe Conte ha commentato gelido: “Fai male al M5S”. All’orizzonte ci sono le importanti elezioni regionali in Campania dove i pentastellati candidano Roberto Fico (si vota il 23 e 24 novembre). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it