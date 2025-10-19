Siti per Creare falsi scontrini biglietti finte ricette personalizzati

A volte si parla di cose serie mentre altre volte si parla di cose più frivole; questo articolo è mezzo e mezzo, perchè anche se quelli di seguito sono principlamente siti web per creare cose divertenti e scherzose, si tratta anche di risorse utili ai creativi. Scavando tra siti inglesi e tool meno noti, ho trovato soluzioni che permettono di generare scontrini, biglietti, ricette mediche finte o cartelli personalizzati. Non parlo di falsificazioni illegali, ma di strumenti per progetti creativi, come inviti a tema, decorazioni, fotomontaggi o scherzi innocui. Questi strumenti permettono di ottenere risultati realistici senza Photoshop. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

