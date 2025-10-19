Sinner si porta a -4 da Alcaraz nei ‘veri’ precedenti totali con esibizioni e Challenger

Con la vittoria in finale nel Six Kings Slam, Jannik Sinner ha sconfitto per il secondo anno consecutivo nell’ultimo atto della manifestazione lo spagnolo Carlos Alcaraz: quello giocato a Riad, in Arabia Saudita, è un mero torneo d’esibizione, non appartenente all’ATP Tour. La vittoria odierna, dunque, non rientrerà nei precedenti sul circuito maggiore, che restano sullo score di 10-5 per l’iberico, ma comunque l’azzurro ha sconfitto lo spagnolo, portandosi sul 2-0 nei confronti avvenuti nelle esibizioni, infine Alcaraz ha vinto l’unico precedente giocato in un Challenger. Il computo totale, dunque, recita 11-7 in favore dello spagnolo, ma restano ancora alcune occasioni per sperare in un confronto tra i primi due tennisti del ranking ATP, ovvero il Masters 1000 di Parigi-Nanterre, le ATP Finals e le Davis Cup Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner si porta a -4 da Alcaraz nei ‘veri’ precedenti totali con esibizioni e Challenger

