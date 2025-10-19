Sinner sceicco d’Arabia

Il più forte qui sono io. Jannik Sinner l’ha voluto ribadire ieri nella finale del Six Kings Slam 2025 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo). Nel torneoesibizione in Arabia Saudita la posta in palio era piuttosto alta: 6 milioni di dollari (gettone di presenza da 1,5 e 4,5 per il titolo). Sulla superficie hard indoor Jannik si sente a casa sua, come negli anni a Sesto Pusteria quando si giocava al coperto perchè fuori la neve e le temperature rigide invitano a mettersi gli sci ai piedi e a munirsi di racchetta per affrontare il gelo. Nel 2024 c’era stato il trionfo sempre contro Carlitos e ieri sera, all’Anb Arena di Riad, si è replicato con un dominio per 6-2, 6-4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner sceicco d’Arabia

