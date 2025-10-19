Sinner riparte da Altmaier | chi è l’avversario e quando gioca
Fresco fresco di vittoria, netta e indiscutibile, contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo milionario Six Kinsg Slam, Jannik Sinner si rituffa subito nei tornei del circuito volando in Austria dove oggi inizia ufficialmente l' Atp 500 di Vienna. Nel sorteggio avvenuto sabato, l'altoatesino è stato accoppiato con il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del ranking Atp che ha affrontato poche settimane fa a Shanghai. Cosa sappiamo dell'avversario. Dotato di un gran rovescio, il 27enne nato a Kempen ha iniziato a giocare in tenerissima età tenendo una racchetta in mano già a 7 anni. Tra i successi più importanti della sua carriera sicuramente il raggiungimento dei quarti di finale al Masters 1000 di Madrid 2023 dopo essere entrato come lucky luser e aver sconfitto Taylor Fritz, in quel momento al quarto posto nel ranking, per quella che è stata una delle vittorie più importanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
