Sinner ricchissimo | re d' Arabia quanto ha incassato in due ore

«Giocare con uno forte è bello perché si ha sempre qualcosa da imparare e da limare». Pensieri e parole di Jannik Sinner prima della finale della pagliaccesca milionaria Six Kings Cup di Riad, in Arabia Saudita dove ha battuto (6-2, 6-4) in finale l’eterno rivale Carlitos Alcaraz, tinto di biondo e presentatosi, ancora dopo la finale deli Us Open vinta proprio con tro Jannik, in campo con un orrida canottiera fucsia. I segnali negativi per lo spagnolo sono arrivati subito ad inizio match: una sorta di svagatezza non da lui e presagio di errori e incertezze contro un Jannik, invece, fresco di gambe come nei giorni migliori e potente nella sparatoria da fondo campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

