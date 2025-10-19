Sinner ricchissimo | re d' Arabia quanto ha incassato in due ore

Liberoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Giocare con uno forte è bello perché si ha sempre qualcosa da imparare e da limare». Pensieri e parole di Jannik Sinner prima della finale della pagliaccesca milionaria Six Kings Cup di Riad, in Arabia Saudita dove ha battuto (6-2, 6-4) in finale l’eterno rivale Carlitos Alcaraz, tinto di biondo e presentatosi, ancora dopo la finale deli Us Open vinta proprio con tro Jannik, in campo con un orrida canottiera fucsia. I segnali negativi per lo spagnolo sono arrivati subito ad inizio match: una sorta di svagatezza non da lui e presagio di errori e incertezze contro un Jannik, invece, fresco di gambe come nei giorni migliori e potente nella sparatoria da fondo campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sinner ricchissimo re d arabia quanto ha incassato in due ore

© Liberoquotidiano.it - Sinner ricchissimo: re d'Arabia, quanto ha incassato in due ore

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner, sultano d’Arabia e Re di denari: a Riad ha battuto Alcaraz nella finale della Six Kings Slam Cup - Sinner, sultano d’Arabia e Re di denari: a Riad ha battuto Alcaraz nella finale della Six Kings Slam Cup per il secondo anno consecutivo. Segnala blitzquotidiano.it

sinner ricchissimo re dRassegna stampa – Sinner ancora Re - Sinner ancora Re (Crivelli, Ercoli, Azzolini, Piccardi, Semeraro, Martucci). Da ubitennis.com

sinner ricchissimo re dJannik Sinner re d’Arabia: trionfa e stacca un assegno da record - e incassa 6 milioni di dollari: nessun torneo nella storia del tennis a ... Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Ricchissimo Re D