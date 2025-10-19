Sinner ricchissimo | re d' Arabia quanto ha incassato in due ore
«Giocare con uno forte è bello perché si ha sempre qualcosa da imparare e da limare». Pensieri e parole di Jannik Sinner prima della finale della pagliaccesca milionaria Six Kings Cup di Riad, in Arabia Saudita dove ha battuto (6-2, 6-4) in finale l’eterno rivale Carlitos Alcaraz, tinto di biondo e presentatosi, ancora dopo la finale deli Us Open vinta proprio con tro Jannik, in campo con un orrida canottiera fucsia. I segnali negativi per lo spagnolo sono arrivati subito ad inizio match: una sorta di svagatezza non da lui e presagio di errori e incertezze contro un Jannik, invece, fresco di gambe come nei giorni migliori e potente nella sparatoria da fondo campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sinner e un montepremi record, quanto guadagna se batte Alcaraz al Six Kings Slam - (Adnkronos) - Quanto guadagna Jannik Sinner se vince il Six Kings Slam? Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 18 ottobre, Carlos Alcaraz nella finale del ricchissimo tor - X Vai su X
Il dualismo generazionale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ripeterà anche in Arabia Saudita. Le arcinemesi si scontreranno nella finale del Six Kings Slam, ricchissimo torneo d'esibizione con in palio l'esorbitante montepremi di 6 milioni di dollari. QUI le in - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, sultano d’Arabia e Re di denari: a Riad ha battuto Alcaraz nella finale della Six Kings Slam Cup - Sinner, sultano d’Arabia e Re di denari: a Riad ha battuto Alcaraz nella finale della Six Kings Slam Cup per il secondo anno consecutivo. Segnala blitzquotidiano.it
Rassegna stampa – Sinner ancora Re - Sinner ancora Re (Crivelli, Ercoli, Azzolini, Piccardi, Semeraro, Martucci). Da ubitennis.com
Jannik Sinner re d’Arabia: trionfa e stacca un assegno da record - e incassa 6 milioni di dollari: nessun torneo nella storia del tennis a ... Lo riporta vanityfair.it