Sinner resta l’indiscusso sultano d’Arabia | Siamo amicia volte Alcaraz mi fa vincere

di Massimo Selleri Per il secondo anno di seguito Jannik Sinner è l’uomo da sei milioni di dollari. il tennista italiano vince anche l’edizione numero due di questo Six Kings Slam che si è disputato a Riad e che, pur non essendo inserito nel circuito Atp, resta la competizione con il montepremi più alto quando si parla di tennis professionistico. L’incontro finisce con 2-0 (6-2 6-4) a dimostrazione quanto Carlos Alcaraz abbia sofferto il tennis calcolato e per certi versi più basato sulla potenza del suo avversario. La morale del primo set è che è molto complicato rispondere alla prima di servizio dell’altoatesino perché o sono direttamente aces oppure sono bordate che mettono in forte difficoltà il numero uno del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner resta l’indiscusso sultano d’Arabia: "Siamo amici...a volte Alcaraz mi fa vincere"