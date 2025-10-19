Sinner batte Alcaraz a Riad | 6 milioni e una racchetta d’oro

L'azzurro già pronto da domani per i campi di Vienna L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sinner batte Alcaraz a Riad: 6 milioni e una racchetta d’oro

Contenuti che potrebbero interessarti

Radio1 Rai. . Stesso copione del 2024: #Sinner batte #CarlosAlcaraz nella finale del #SixKingsSlam. Sono bastati due set all'azzurro per vincere il montepremi più alto di sempre di un torneo di #tennis: 6 milioni di dollari. Seguono gli #USOpen con 5 milioni - facebook.com Vai su Facebook

KINGS OF THE KINGS! RACCHETTA D'ORO! Un #Sinner straripante batte #Alcaraz in 2 set e fa back to back al #SixKingsSlam! Jannik ingiocabile in ogni match (col servizio è un altro giocare)! Sinner - Tsitsipas 62 63 Sinner - Djokovic 64 62 Sinner - Alc - X Vai su X

Sinner ingiocabile domina Alcaraz Tennis meraviglioso a Riad - Per il secondo anno consecutivo Jannik trionfa al Six Kings Slam, battendo ancora lo spagnolo in finale 6- Si legge su panorama.it

Jannik Sinner e il feeling speciale coi campi indoor: Alcaraz annichilito a Riad e ultimo ko 700 giorni fa… - Nel torneo/esibizione "Six Kings Slam", alla seconda edizione, il pusterese ha nettamente sconfitto lo spagnolo ... Scrive oasport.it

Sinner batte Alcaraz al Six Kings Slam - Al Six Kings Slam di Riad, in Arabia Saudita, Jannik Sinner ha dominato in finale Carlos Alcaraz. ilsecoloxix.it scrive