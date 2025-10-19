Sinner-Altmaier ATP Vienna 2025 | quando si gioca e dove vederlo in tv

Dopo aver vinto per il secondo anno di fila il torneo esibizione di Riad denominato Six Kings Slam, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz e aggiudicandosi un montepremi da 6 milioni di dollari, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo nei prossimi giorni per affrontare il tedesco Daniel Altmaier (n.51 al mondo) nel primo turno dell’ ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro, accreditato della prima testa di serie, comincerà il suo cammino sui campi indoor della capitale austriaca tra lunedì 20 e mercoledì 22 ottobre. La data esatta non è stata ancora stabilita almeno a livello ufficiale, ma le ipotesi più probabili sono quelle di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre in modo da concedere al numero 2 ATP almeno una giornata piena di allenamenti in loco dopo la trasferta in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Altmaier, ATP Vienna 2025: quando si gioca e dove vederlo in tv

