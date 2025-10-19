Sinner-Alcaraz volano gli stracci a Riad | scontro durissimo

Sinner-Alcaraz, Alcaraz-Sinner. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, sono sempre loro a tenere banco, dentro e fuori dal campo. Anche a Riad, nella cornice lussuosa del Six Kings Slam, la scena è stata sempre la stessa: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono ritrovati ancora una volta a contendersi un titolo, in quella che ormai è diventata una delle rivalità più affascinanti e seguite della storia recente del tennis. Due ragazzi di 24 e 22 anni che rappresentano non soltanto il futuro, ma anche il presente assoluto di questo sport. Entrambi vincenti, entrambi carismatici, ma con personalità e stili di vita agli antipodi.

