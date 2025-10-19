Sinner-Alcaraz una nuova clamorosa sfida | Facciamolo dai

Nell’esibizione multimilionaria del Six Kings Slam a Riad, Jannik Sinner ha dominato Carlos Alcaraz in una partita senza storia, riconquistando il numero 1 mondiale. Alcaraz, con la sportività che lo contraddistingue, ha commentato su Instagram sotto il post di Sinner: "Troppo bravo Jannik. Il prossimo obiettivo: sci e kart". Sinner, che dopo la sconfitta in finale agli Us Open aveva promesso di affinare il suo gioco per battere lo spagnolo, ha risposto: "Facciamolo. È sempre un piacere amico mio". La sfida si sposta ora su terreni inediti: piste da sci e kartodromo. Sinner, ex promessa dello sci prima di dedicarsi al tennis, parte avvantaggiato sulla neve. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, una nuova clamorosa sfida: "Facciamolo dai"

