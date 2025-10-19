Sinner accorcia le distanze nei precedenti complessivi con Alcaraz Contando anche Challenger ed esibizioni

Con la vittoria in finale nel Six Kings Slam, Jannik Sinner ha sconfitto per il secondo anno consecutivo nell’ultimo atto della manifestazione lo spagnolo Carlos Alcaraz: quello giocato a Riad, in Arabia Saudita, è un mero torneo d’esibizione, non appartenente all’ATP Tour. La vittoria odierna, dunque, non rientrerà nei precedenti sul circuito maggiore, che restano sullo score di 10-5 per l’iberico, ma comunque l’azzurro ha sconfitto lo spagnolo, portandosi sul 2-0 nei confronti avvenuti nelle esibizioni, infine Alcaraz ha vinto l’unico precedente giocato in un Challenger. Il computo totale, dunque, recita 11-7 in favore dello spagnolo, ma restano ancora alcune occasioni per sperare in un confronto tra i primi due tennisti del ranking ATP, ovvero il Masters 1000 di Parigi-Nanterre, le ATP Finals e le Davis Cup Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

