Simone Rabbi trascina il Cittadella | Contro l' Ospitaletto vittoria da squadra vera

Padovaoggi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasferta di Ospitaletto ha il volto e la firma di Simone Rabbi, autore di una prestazione maiuscola. Prima il rigore procurato a inizio gara, poi un missile sotto l’incrocio che ha deciso la ripresa: un gesto tecnico che vale tre punti e l’ennesima conferma della crescita granata in queste. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

