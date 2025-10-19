Simone Rabbi trascina il Cittadella | Contro l' Ospitaletto vittoria da squadra vera
La trasferta di Ospitaletto ha il volto e la firma di Simone Rabbi, autore di una prestazione maiuscola. Prima il rigore procurato a inizio gara, poi un missile sotto l’incrocio che ha deciso la ripresa: un gesto tecnico che vale tre punti e l’ennesima conferma della crescita granata in queste. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Il venticinquenne Simone Zambrin, a bordo di una delle 40 imbarcazioni in rotta per Gaza, parla dell'azione violenta avvenuta a largo di Creta - facebook.com Vai su Facebook
Simone Rabbi trascina il Cittadella: «Contro l'Ospitaletto vittoria da squadra vera» - L'attaccante di Iori, grande protagonista in Franciacorta con il rigore conquistato e il missile dal limite all'incrocio del momentaneo 2 a 0, racconta i segreti della ripartenza granata in queste ult ... Riporta padovaoggi.it
Reggiana, altro nome per il possibile dopo Girma: c'è Rabbi del Cittadella - In queste ultime ore di mercato la Reggiana rischia di veder partire il centrocampista offensive Natan Girma, classe 2001 cercato dalla Juve Stabia che ha messo sul piatto il cartellino di Nicola ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com